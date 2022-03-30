أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 30 -3-2022 في السوق المحلي

أسعار الأسماك من الموضوعات التي يزيد بحث المتابعين عنها، إلى جانب العديد من الأمور التي تشغل اهتماماتهم لارتباطها بظروفهم المعيشية.

وترصد بوابة الفجر أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 30-2-2022 في السطور التالية:

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء "البلطي والبياض"

وصل سعر سمك البلطي نمرة 1 إلى 37 جنيهًا في الأسواق المحلية، وبدأ أسعاره من 33 بينما تراوح سعر سمك بلطي نمرة 2 بين 24 و32 جنيهًا، بزيادة جنيهين، وبلغ فيليه أسماك البلطي 130 جنيها وتبدأ أسعاره من 30 بينما سمك البياض تراوحت أسعاره بين 30 إلى 50 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم "قشر البياض"

تراوحت أسعار سمك البلطي الأسواني بين الـ20 والـ40 جنيهًا، بينما قشر بياض تراوحت أسعاره بين الـ80 والـ110 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

أسعار أسماك القراميط والمكرونة

وتروح أسعار سمك القراميط بين 10 و20 جنيهًا، فيما وصل سعر المكرونة السويسي إلى 70 جنيها ويبدأ من 30، أما سعر سمك البرانيس الإسكندراني تراوح بين الـ30 والـ60 جنيها.

أسعار الجمبري

‏ سعر الجمبري الجامبو من 400 إلى 470 جنيها.

سعر الجمبري نمرة 1 من 300 إلى 370 جنيهًا.

سعر الجمبري نمرة 2 من 200 إلى 270 جنيهًا.

سعر الجمبري المجمد من 90 إلى 170 جنيهًا.

سعر سمك البوري الممتاز بين 45 و55 جنيهًا.

سعر الدنيس تراوح بين 90 والـ150 جنيهًا.

سعر الكابوريا اليوم الأربعاء.

سعر سمك موسى من 90 إلى 150 جنيهًا.

سعر سمك كاليماري بين 120 إلى 180 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا من 30 إلى 120 جنيهًا.

سعر سمك الوقار بين 80 إلى 120 جنيه.

سعر كيلو سمك موزة ما بين 20 إلى 50 جنيهًا.