البترول: إنتاج 222 وحدة رؤوس آبار خلال 2021



اعتمدت الجمعية العامة لشركة ثروة بريدا بتروليم سيرفيس "تبسكو" نتائج الأعمال عن عام 2021 والتى كان من أهمها التطور فى إنتاج وحدات رؤوس الآبار والصمامات البترولية، حيث يتم إنتاجهما وفق المواصفات القياسية التى وضعها المعهد الأمريكي للبترول (API6A- API6D)، وقد نجحت فى إنتاج 222 وحدة رؤوس آبار خلال عام 2021 والوفاء بالتوريدات وتقديم الخدمات الفنية فى مجالات الصيانة والإصلاح، وحققت زيادة فى الإيرادات هذا العام بالمقارنة مع ما تحقق عام 2020 بلغت حوالى 53%.



وأوضح المهندس أسامة صبرى رئيس الشركة أنها تشهد دعمًا من وزارة البترول والثروة المعدنية والشركات القابضة يمكنها من مواكبة التطورات فى مجال عملها والتحديات الأخيرة وعلى رأسها جائحة كورونا وانتظام التوريدات وارتفاع أسعار الخامات عالميًا، كما استعرض خطط الشركة فى التوسعات داخليًا وخارجيًا فى أسواق ليبيا والكويت والامارات، والتزامها بتطبيق التحول الرقمى وانتقالها للعمل بنظام الـ SAP، كما تعمل على زيادة مساحة مصنعها بمدينة بدر بإضافة 5000 متر مربع جديدة لتصبح مساحته المستقبلية 7500 متر مربع، مما يساعدها على توريد وتركيب خطوط جديدة بالمصنع، بالإضافة إلى التوسع فى التوريدات وتقديم الخدمات الفنية خارج مصر، وإضافة نشاط جديد يتمثل فى إنتاج المحابس Ball Valves بالمصنع، وذلك إلى جانب التوسع فى الخدمات المقدمة من الشركة فى أعمال الصيانة والتفتيش الهندسى والإصلاحات الخاصة بصمامات خطوط الأنابيب والوحدات الإنتاجية طبقًا للمواصفات العالمية والذى مكنها من إنشاء مركز خدمة متكامل بمقر شركة العامرية لتكرير البترول بالأسكندرية والذى يتضمن أحدث المعدات وأجهزة الاختبارات مما يمكنها من تقديم خدمات فنية متكاملة.



حضر أعمال الجمعية الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابهما.



وتعد شركة ثروة بريدا بتروليم سيرفيس إحدى شركات قطاع البترول المتخصصة وذراع من أذرع القطاع فى مجال هام وحيوي يخدم شركات قطاع الإنتاج فى مصر وركيزة من الركائز الأساسية لعمليات الحفر وإنتاج حقول البترول والغاز الطبيعى، وهى الشركة الوحيدة في مصر التي تقوم بتصنيع رؤوس الآبار البترولية فئة (3K & 5k PSI ) محليًا وهى حاصلة على شهادة API6A، API Q1) ( فى هذا المجال، والشركة منذ إنشائها عام 2008 وحتى الآن تسير بخطى مستقرة من حيث تنفيذ المستهدف من عمليات الإنتاج وتنفيذ أعمال الصيانة وتلبية احتياجات شركات البترول الشقيقة من رؤوس الآبار البترولية بالإضافة إلى خدمات الصيانة والإصلاح وذلك بمعدلات إنتاجية قياسية، وتمتلك فرصة كبيرة للتوسع فى نشاطها، وقد تم تأسيس الشركة عام 2008 بشراكة بين شركتى إيجاس وثروة البترول عن الجانب المصرى وشركة بريدا إنرجى الإيطالية.



