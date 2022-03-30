"برنت" يسجل 112.66 دولار



سجلت أسعار النفط اليوم، 112.66دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 106.05دولار للبرميل.



وأكد محافظ الإمارات لدى منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أحمد الكعبى، أن بلاده تواصل دورها المحورى فى دعم استقرار أسواق النفط، وتلبية احتياجات الطاقة العالمية.



وقال الكعبي - في تصريح أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام": إن أبو ظبي عضو فاعل فى منظمة "أوبك" وتلعب دورا محوريا في تحقيق الاستقرار بالأسواق والمشاركة فى رسم ووضع السياسات العالمية بقطاع النفط.



وأضاف أن الإمارات تولت رئاسة "أوبك" فى عام 2018 ونجحت في إدارة ملف "أوبك+" بالتعاون مع الشركاء، ما عزز من توازن أسواق النفط، مشيرا إلى استمرار الإمارات مصدرًا موثوقًا وداعمًا لتوفير احتياجات السوق العالمى من النفط.

