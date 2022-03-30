في ختام دورة "الموظف الرقمى والذكاء الاصطناعي" بوزارة الثقافة.. الكرداوي تتسلم درع تكريمي

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة المصرية، اختتمت، فعاليات البرنامج التدريبي " الموظف الرقمي والذكاء الاصطناعي" لإعداد وتدريب أولى وثاني المجموعات من العاملين بالوزارة وفقا لبرنامج الرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تنظمها الإدارة العامة للتنظيم والإدارة التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الأستاذ محمد يوسف، وقد جاءت الدورة التدريبية في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ومشاركة وزارة الثقافة في هذا التحول.

وقد قام بتسليم الشهادات الأستاذ محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والذي سلم الاعلامية رضا الكرداوى استشاري تكنولوجيا الإعلام ورئيسة المجلس العربي للإعلام والانماء سابقا درع تكريمي تقديرا لجهودها في إنجاح هذه الدورة، وإخراجها بهذا المشهد الفريد والمتميز.

والجدير بالذكرةأن الدورة التدريبية خصصت لمديري الإدارات ورؤساء الإدارات المركزية والموظفين،وتأتي فى إطار استعداد الوزارة للتحول الرقمي والانتقال للعاصمة الاداريه الجديدة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وتزويدهم بالمهارات التكنولوجية اللازمة التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية لتواكب مستجدات العصر الحالي، وتحقيق أهداف برنامج بناء وتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة. وتؤكد الكرداوي أن دورة الموظف الرقمي بتقنيات الذكاء الاصطناعي تعتبر الاولي في مصر لتدريب العاملين في الحكومة المصرية حيث تم التعامل علي تطبيقات العمل التشاركي،العمل عن بعد،واستخدامات الواقع المعزز والواقع الافتراضي ونظام الاكواد في المستندات الرقمية.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي المكثف إلى تأهيل المشاركين فيه للتعرف على المفاهيم الاساسية لعملية الرقمنة واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وكذلك التعرف على المميزات التي تحققها عملية الرقمنة في العمل، كذلك يهدف البرنامج التدريبي للتعرف علي المتطلبات الفنية لعملية التحول الرقمي، وتطبيقات العمل التشاركي وكيفية التخطيط لمراحل المشروعات الثقافية، وما هي أنواع وأشكال الوثائق الرقمية، وأيضا التعرف على وسائط التخزين المستخدمة في عمليات الرقمنة، وما هي الاجراءات الفنية اللازمة لنجاحها، والاساليب المثلى لإدارة الأزمات الناجمة عن مشروعات التحول الرقمي.

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