الأهلي يرد على عقوبة فيفا ضد كهربا

الفجر الرياضي
كهربا
كهربا
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف مسؤولي القلعة الحمراء من العقوبة التي تم توقيعها لصالح الزمالك على محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر المعار إلى هاتاي التركي.

رد الأهلي على عقوبة كهربا

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي لم يتلقى أى خطاب رسمى من الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى الآن بشأن عقوبة محمود كهربا.

وتابع المصدر موضحا أن الأهلي لا يعلم حقيقة ما يتردد بشأن العقوبة، ولن يحدث أى تحرك من القلعة الحمراء، سوى بعد وصول خطاب رسمي من قبل فيفا.

وأشار المصدر إلى أن العقوبة تتعلق باللاعب محمود كهربا، وهو الذي مطالب بدفع الغرامة حسب اتفاقه مع إدارة القلعة الحمراء خلال التعاقد معه منذ موسمين.

من الجدير بالذكر أن الزمالك حصل على حكم بتغريم محمود كهربا ماليا مبلغ 2 مليون دولار وذلك على خلفية قرار رحيله عن القلعة البيضاء.
 

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