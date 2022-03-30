ميناء دمياط يتداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة



شهد ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة، و5500 شاحنة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان له اليوم /الأربعاء/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8900 طن، تشمل 2800 طن فوسفات، و5500 طن يوريا، و500 طن نترات و100 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24 الفا و675 طنا، تشمل 7926 طن حديد، و700 طن خردة، و3300 طن ذرة، و10794 طن فول، و1702 طن خشب زان، و926 رأس ماشية بإجمالي وزن 253 طنا.

وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 400 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والمغرب والسعودية وبلجيكا وهولندا وأمريكا والهند وسلوفينيا واسبانيا والمانيا واليابان وسريلانكا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 949 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 3027 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124 ألفا و183 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 118 ألفا و358 طنا، كما غادر قطار بعد أن أفرغ 50 حاوية 20 قدما، وكان قادما من الإسكندرية.

