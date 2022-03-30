الأردن تعلن عن تأسيس مجالس أعمال مع الجزائر وأذربيجان وروسيا

أعلنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، تأسيس ثلاثة مجالس أعمال أردنية مع الجزائر وأذربيجان وروسيا خلال الفترة المقبلة.



وأوضح بيان للجمعية اليوم الأربعاء، أن الجمعية شاركت في جناح فرعي ضمن الجناح المخصص لوزارة الاستثمار الأردنية في إكسبو دبي 2020، وعقدت عددًا من اللقاءات الثنائية مع مختلف الفعاليات الاقتصادية.



وشارك مدير عام الجمعية طارق حجازي، في أعمال ملتقى الاستثمار السنوي 2022 الذي بدأ يوم أمس الثلاثاء، ويستمر حتى يوم غد الخميس، ونظمته وزارة الاقتصاد الإماراتية، على هامش إكسبو دبي 2020.



وعرض حجازي لدور الجمعية الاقتصادي في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن، والسعي لضم رجال الأعمال الأردنيين تحت مظلة واحدة من مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير مناخ ملائم لتبادل الخبرات وتحقيق المنافع المشتركة لأعضاء الجمعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة كشريك أساسي في التنمية المستدامة.



وقال إن القطاعات التي تمثلها الجمعية تجعلها أقوى بأعضائها الممثلين لأكثر من 10 قطاعات، كالصناعة والسياحة والتجارة والإنشاءات والتعليم والنقل والطاقة والمياه والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية، مؤكدًا أن الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، هي سبب نجاح الاستثمار في أي بلد.



وأشار إلى أن الجمعية أسست 28 مجلس أعمال مشتركا في 37 عامًا، بالإضافة إلى توقيعها 29 مذكرة تفاهم وتعاون مع أكثر من 50 دولة على المستوى العربي والدولي، لافتًا إلى مساهمة هذه المجالس في تطوير وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الأردن ومختلف الدول، وتذليلها العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة.



وعلى هامش أعمال الملتقى؛ شاركت الجمعية في ندوة استثمارية أردنية يابانية بمشاركة سفراء كلا الدولتين، بحثت خلالها أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد حجازي خلال الندوة أهمية اللقاء الذي يشكل فرصة للترويج الاستثماري للأردن، لافتًا إلى أن البيئة الاستثمارية في المملكة تتمتع بالعديد من المزايا، من أهمها الموقع الاستراتيجي والاستقرار السياسي والنقدي والانفتاح التجاري للاقتصاد الأردني مع تمتعه بعدد متنوع من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك.



كما أكد أهمية تأسيس مجلس أعمال أردني ياباني مشترك بين الجمعية وأحد الفعاليات الاقتصادية من الجانب الياباني لجذب الاستثمارات.

