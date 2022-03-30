البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلق مشروع النجمة الخضراء في الأردن

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، برنامجًا جديدًا بعنوان "مشروع النجمة الخضراء"، والذي يهدف إلى زيادة تنافسية ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، وذلك للإسهام في التحول الأخضر في المملكة بشكل خاص ومنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بشكل عام.



وبحسب بيان صحافي عن البنك، اليوم الأربعاء، أعرب المدير الإقليمي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيليب تير وورت، عن فخره بإطلاق البرنامج في الأردن، مؤكدا التطلع إلى دعم أول أربع شركات ناشئة اختيرت للمشاركة في البرنامج. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون عاملًا مساعدًا في الوصول إلى اقتصاد أكثر خضرة من خلال تقديم منتجات وخدمات خضراء مبتكرة، مبينا إلى أنها مهمة في دعم أهداف إزالة الكربون والتكيف مع التغير المناخي التي يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيقها.



وبحسب البيان، يُعد الأردن أول اقتصاد في المناطق التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يطلق فيه هذا البرنامج، إذ اختيرت أربع شركات ناشئة في الأردن تعمل في قطاعات الروبوتات، وتكنولوجيا الزراعة المائية، والذكاء الاصطناعي، ومستحضرات التجميل المستدامة للانضمام إلى مشروع النجمة الخضراء.



ويستعين المشروع، وهو امتداد لبرنامج "مشروع النجمة" (ستار فنتشر) بمجموعة كبيرة من الخبراء والمشرفين والمستشارين المحليين للعمل مع عدد مختار من الشركات الناشئة لتحسين أدائها واستدامتها على المدى الطويل، بينما ستحصل هذه الشركات الناشئة بموجب برنامج "النجمة الخضراء" الذي تدعمه هولندا خلال الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي، على المساعدة الفنية والإشراف والمشورة حول آليات التمويل لمساعدتها على الدخول إلى الأسواق العالمية وتحقيق النمو بشكل يسهم في جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها.



يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو أحد المستثمرين الرئيسين في الأردن، فقد استثمر حتى الآن 1.6 مليون يورو في 64 مشروعًا، لدعم تطور القطاع الخاص وتشجيع الطاقة المستدامة ودعم البنية التحتية وتعزيز تقديم الخدمات العامة. وقد ساعد برنامج " المشورة للشركات الصغيرة" بدعم من الاتحاد الأوروبي في تحويل أكثر من 450 شركة صغيرة ومتوسطة في الأردن.