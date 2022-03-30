صندوق محمد بن راشد للابتكار يعزز علاقاته مع رواد الأعمال والمستثمرين في إكسبو 2020 دبي

أبدى مجموعة من رواد الأعمال والمستثمرين اهتمامهم بالفرص الرائدة التي يقدمها صندوق محمد بن راشد للابتكار في مجال التكنولوجيا والنقل والتعليم والصحة والمياه والطاقة المتجددة والفضاء.

جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمها الصندوق ضمن فعاليات "الإمارات تبتكر 2022" في إكسبو 2020 دبي بمشاركة عدد من رواد الأعمال والمواهب المبتكرة وبهدف بحث فرص التعاون مع صندوق محمد بن راشد للابتكار المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت فاطمة النقبي الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار.. " بعد استضافة عدد من الأنشطة في الإمارات تبتكر 2022 لم يخيب آمال الحدث الأروع في العالم حيث وفر لنا إكسبو 2020 دبي منصة لتعزيز العلاقات مع المستثمرين والمبتكرين ورجال الأعمال والمواهب الناشئة".

وأضافت " يسعدنا دعم المبتكرين من خلال برنامج خطة الضمانات وبرنامج مسرع الابتكار حيث نوفر إمكانية الوصول إلى التمويل بالإضافة إلى الخدمات ذات المستوى العالمي والتوجيه للشركات الأعضاء لتسريع أعمالهم ورفع القدرات وتعزيز القيمة وتحقيق التوسع بسرعة ".

وتعد فعالية "الإمارات تبتكر 2022" من أكبر مهرجانات الابتكار في العالم حيث أقيمت في الفترة بين 11 – 16 فبراير الماضي عبر استضافة سلسلة من الفعاليات والنشاطات التي شهدت تضافر جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد لتعزيز ثقافة الابتكار في الدولة. وجاءت هذه الفعالية بعد أن صُنفت الإمارات أفضل مكان في العالم لبدء مشروع أعمال جديد حيث احتلت المرتبة الأولى في المؤشر العالمي لريادة الأعمال متفوقة على اقتصادات كبيرة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكندا وكوريا الجنوبية وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وشهد إكسبو 2020 دبي عددًا من الفعاليات تحت مظلة "الإمارات تبتكر 2022" بما في ذلك برامج جديدة وورش عمل متخصصة وجلسات تفاعلية لتعزيز وتشجيع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وكان لصندوق محمد بن راشد للابتكار دور هام في هذا الإطار إذ التقى أعضاؤه بالمستثمرين والمبتكرين للترويج لبرنامج خطة الضمانات ومسرع الابتكار من الصندوق.

ويهدف برنامج مسرع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار إلى تعزيز إمكانات النمو للشركات المبتكرة التي ترسي معالم مستقبل الاقتصاد الإماراتي. وتشمل بعض قصص النجاح لهذا البرنامج شركة LetsWork الناشئة والمتخصصة في مساحات العمل المشتركة التي تسهل إيجاد مساحات عمل في الدولة.

بدوره يوفر برنامج خطة الضمانات للشركات المبتكرة إمكانية الوصول إلى تمويل معقول التكلفة ومزايا فريدة تهدف إلى دعم المبتكرين في الحصول على التمويل اللازمة لمشاريعهم.