اتفاقية بين" سيدات أعمال الإمارات" ومنظمة سيدات الأعمال "روسيا "لإنشاء الجمعية الدولية لتنمية ريادة الأعمال

وقع مجلس سيدات أعمال الإمارات ومنظمة سيدات الأعمال / روسيا / اتفاقية لإنشاء الجمعية الدولية لتنمية ريادة الأعمال.

تم توقيع الاتفاقية في الجناح الروسي اليوم باكسبو2020.ووقعت المهندسة فريدة عبد الله قمبر العوضي رئيسة مجلس الإدارة لمجلس سيدات أعمال الإمارات ومن الجانب الروسي السيدة تاتيانا غفيلافا رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة منظمة "سيدات الأعمال" الروسية بحضور أعضاء مجلس سيدات أعمال الإمارات.وأكدت العوضي أهمية تطوير الشراكات الإقليمية والدولية انسجامًا مع رؤية القيادة الرشيدة وأهداف الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071 لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت إنه من خلال مواصلة الشراكة والابتكار، سيتاح لمزيد من رائدات الأعمال الاستفادة من هذه الفرص مؤكدة على أن اختيار الإمارات لتكون مركزًا اقليميًا لهذه الجمعية بالدول العربية وروسيا وبعض الدول الاخرى يشير إلي المكانة التي وصل اليها قطاع سيدات الأعمال بالدولة ودورهن النشط في دعم الاقتصاد وخاصة أن الاتفاقية تستهدف تأسيس كيان اقتصادي قوي يضم رابطات سيدات الأعمال للدول العربية وعددا من الدول الأخرى.

وأضافت أن ذلك من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيزالاتصالات وفتح آفاق جديدة للمستثمرات ورائدات الأعمال الإماراتيات واستكشاف الفرص النوعية الواعدة التي توفرها أسواق روسيا والعالم العربي من خلال توفير قاعدة بيانات محدثة وموثوقة للمستثمرات ورائدات الأعمال من الدول المشاركة وتنفيذ معارض ومنتديات استثمارية وترويجية لتنشيط الحركة الاستثمارية والاقتصادية لقطاع سيدات الأعمال في الدول المشاركة.