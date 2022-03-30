الأرصاد الجوية تحدد موعد ارتداء الملابس الصيفية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ما بين 2-4 درجات، وقد حددت هيئة الأرصاد الجوية موعد ارتداء الملابس الصيفية، خلال الأيام المقبلة، نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

الأرصاد الجوية تعلن موعد ارتداء الملابس الصيفية

وذلك كما أكدت الدكتورة منار غانم، بهيئة الأرصاد الجوية، على موعد ارتداء الملابس الصيفية، قد يكون خلال الأيام المقبلة، حيث نشهد المزيد من الارتفاعات في درجات الحرارة، وبالتالي سوف نخفف كثيرا من الملابس الشتوية التي نرتديها حاليا، لأن حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، لن نستطيع معها الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، لهذا من المؤكد أننا حاليا سنرتدي الملابس الصيفية خلال فترات الظهيرة التي تزيد فيها حدة ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه مع الخروج ليلا يجب أن نرتدي جاكيت شتويا نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال المساء ما بين 10-12 درجة، حيث نشعر ببرودة الطقس، خاصة مع الساعات المتأخرة من الليل.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، في مصر على النحو التالي:

القاهرة 27 13

الإسكندرية 23 12

وادي النطرون 25 12

طنطا 25 13

شبين الكوم 26 13

دمنهور 24 12

بلطيم 21 10

مطروح 22 10

السلوم 23 09

سيوة 27 09

بورسعيد 22 14

دمياط 21 13

الزقازيق 27 13

المنصورة 24 12

الإسماعيلية 26 10

السويس 25 12

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 12

نخل 26 03

نويبع 28 15

طابا 26 14

كاترين 24 05

الطور 25 14

شرم الشيخ 31 18

الغردقة 29 14

مرسى علم 28 15

الفيوم 27 12

بني سويف 28 12

المنيا 28 11

أسيوط 29 12

سوهاج 30 11

قنا 32 12

الأقصر 35 13

أسوان 35 15

إدفو 36 15

أبو سمبل 34 15

الوادي الجديد 35 12

شلاتين 30 15

أبو رماد 29 14

حلايب 26 18

رأس حدربة 25 17