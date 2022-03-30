غرف الامارات تبحث تأسيس مجلس أعمال مشترك مع جمهورية فيجي

أكد سعادة الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة حميد محمد بن سالم استعداد غرف الامارات لايجاد قنوات تواصل مع الغرف التجارية والصناعية في جمهورية فيجي المتمثلة بتأسيس مجلس اعمال مشترك، يسهم في تحقيق شراكات تجارية واستثمارية للقطاع الخاص بالبلدين.

جاء ذلك خلال لقائه مع معالي فايز كويا وزير التجارة والسياحة والنقل بجمهورية فيجي، الذي عقد ظهر اليوم في جناح جمهورية فيجي اكسبو 2020 حيث شدد سعادته على أهمية تبادل الزيارات للوفود التجارية بين الامارات وجمهورية فيجي للعمل على تعزيز علاقات الاعمال بين البلدين، لا سيما في ظل توجه غرف التجارية بالدولة للبحث عن اسواق جديدة للصادرات الاماراتية.

يذكر ان فيجي تمتلك تروة زراعية ضخمة وتشتهر بزراعة الموز وقصب السكر، كما تمتاز بتوفر الاسماك، وكذلك الغابات المترامية والتي يمكن ان تشكل مواد اولية للعديد من الصناعات الخشبية والاثاث.