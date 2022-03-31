أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 31-3-2022

استقرت أسعار الدولار في البنوك في بداية أخر تعاملات الأسبوعي اليوم الخميس، بعد أن تراجعت العملة الأمريكية خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وسجل في البنك الأهلي وبنك مصر سعر 18.25 جنيه للشراء و18.35 جنيه للبيع، وفي كلا من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك مصر إيران،وبلوم بنك، والمصرف المتحد، وبنك سايب سعر 18.23 جنيه للشراء و18.33 جنيه للبيع.

وفي بنوك العربى الافريقي، واتش اس بي سي، وبنك الإسكندرية سجل 18.22 جنيه للشراء و18.32 جنيه للبيع.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أمس تقديم وديعة لمصر بقيمة 5 مليار دولار، وهو ما يرفع الحصيلة الدولارية بدلا من العملة الصعبة.

وكان البنك المركزي اعلن الاسبوع الماضي اتخاذ خطوات إصلاح اقتصادي لتصحيح قيمة العملة وتحسين تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقرر رفع أسعار الفائدة 100 نقطة اساس