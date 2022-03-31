مفاجآت للمواطنين.. قرارات مالية يبدأ تطبيقها أول شهر رمضان المبارك 2022

يترقب معظم المواطنين حلول شهر رمضان المعظم 2022، والذي تفصلنا عنه أيام قليلة، ليأتي هذا العام محملًا بالكثير من الخيرات لهم، إذ يبدأ تطبيق الكثير من القرارات الهامة، سواء بزيادة المعاشات أو المرتبات أو غيرها من القرارات الأخرى، ما يحمل هذا الشهر الكريم بشرى سارة للمواطنين، بعد أن أصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات يبدأ تطبيقها بداية من شهر أبريل 2022.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال هذه المقالة، قائمة القرارات المنتظر تطبيقها بداية من شهر أبريل المقبل، ومع بداية شهر رمضان الكريم، والتي جاءت كالتالي:

قرارات يبدأ تطبيقها أول شهر رمضان المعظم 2022

أصدرت الحكومة المصرية عددا من القرارات التي تهم المواطنين كثيرًا، لتتمحور تلك القرارات حول زيادة المعاشات وصرفها وزيادة المرتبات أيضا، وجاءت تلك القرارات التي يبدأ تطبيقها من 1 أبريل، كالتالي:

1- زيادة المرتبات

أعلنت وزارة المالية إصدار قرار بـ زيادة المرتبات الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري في الدولة، سواء كانوا المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، لتكون تلك الزيادة قد أتت هذا العام مبكرا بدلًا من صرفها في شهر يوليو مع العام المالي الجديد، وجاءت تلك الزيادة في المرتبات لتكون تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وضمن حزمة من الإجراءات المالية التي تم اتخاذها.

وعن الزيادة التي يتم تطبيقها بداية من 1 أبريل المقبل، فقد تم رفع الحد الأدنى للاجور ليكون 2700 جنيها بدلًا من 2400 جنيها، بالإضافة إلى زيادة العلاوة للمخاطبين 8%، وزيادة العلاوة لغير المخاطبين بقيمة 15% من الأجر الأساسي.

2- رفع حد الإعفاء الضريبي

كما أعلنت وزارة المالية، رفع حد الإعفاء الضريبي بداية من شهر أبريل المقبل، من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.

3- زيادة المعاشات

وشملت حزمة القرارات المالية أيضًا زيادة المعاشات بداية من شهر أبريل المقبل، على أن تصل نسبة تلك الزيادة إلى 13% من قيمة المعاش الأصلية، لتكون تلك بمثابة بشرى سارة للمواطنين مع بداية شهر رمضان الكريم.

4- صرف معاشات شهر أبريل 2022

تبدأ وزارة التضامن في صرف المعاشات بدءا من يوم 1 من كل شهر جديد، ويقوم أصحاب المعاشات بداية من يوم 1 أبريل بصرف المعاشات الخاصة بهم مع الزيادة الجديدة، التي تم تقريرها عليهم.

5- انضمام 250 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أنه بدءا من شهر أبريل المقبل، والذي يتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم، يتم ضم عدد 250 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة، ليتم صرف معاشات تكافل وكرامة لهم.