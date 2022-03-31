ترتيب مجموعة المصري في الكونفدرالية الإفريقية قبل مواجهة مازيمبي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، استعداداته لمواجهة نظيره نادي مازيمبي الكونغولي، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، نظيره مازيمبي الكونغولي، مساء يوم الأحد الموافق 3 أبريل المقبل.

وكان نادي المصري البورسعيدي، قد حقق الفوز في المباراة الأخيرة له أمام نظيره نادي أوتوهو الكونغولي بنتيجة هدفين دون رد.

ويستعرض لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب مجموعة المصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية كالآتي:-

1- المصري البورسعيدي 10 نقاط

2- مازيمبي الكونغولي 8 نقاط

3- أوتوهو الكونغولي 5 نقاط

4- القطن الكاميروني 3 نقاط.

