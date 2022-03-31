تراجع النشاط الصناعي الصيني على وقع تفشي فيروس كورونا

تراجع النشاط الصناعي في الصين في مارس، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، في وقت أدى أسوأ تفشٍ لكوفيد في البلاد منذعامين إلى فرض تدابير إغلاق شملت المصانع.





وتراجع مؤشر مديري المشتريات (بي ام آي) الذي يقيس النشاط الصناعي إلى 49،5، أي أقل بقليل من عتبة 50 نقطة التي تمثل الفارقبين النمو والانكماش، حسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.





ويعد هذا أول انكماش منذ خمسة أشهر وكان أقل من التوقعات الصادرة عن خبراء اقتصاد استطلعت "بلومبرج" آراءهم.





ويأتي التراجع في وقت تكافح السلطات للقضاء على موجات كوفيد عبر فرض قيود وتدابير إغلاق في مراكز صناعية رئيسية مثل شنجن فيالجنوب وتشانجتشون في شمال شرق البلاد.





وقال خبير الإحصاء البارز لدى "إن بي إس" جاو قنجي -في بيان اليوم الخميس- "تفشى الوباء مؤخرًا في مناطق عديدة في الصين".

وأضاف "نظرًا لترافق ذلك مع زيادة كبيرة في عدم الاستقرار الجيوسياسي على الصعيد الدولي، تأثر الإنتاج والأنشطة الصناعية للشركات الصينية".





وعلى مدى أسابيع، سجلت الصين آلاف الإصابات بفيروس كورونا يوميًا، بعدما تمكنت على مدى نحو عامين من القضاء على الإصاباتضمن أراضيها.

وشكل الأمر هزة لاستراتيجية "صفر إصابات كوفيد" التي تتبعها.





وخفضت بعض الشركات الإنتاج أو أوقفته بشكل مؤقت جراء كوفيد.





وتراجع أيضًا مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى 48،4 من 51،6، مع تأثر قطاع الخدمات بشدة بتفشي الفيروس.





ويتوقع كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى "نومورا" لو تينج بأن تتراجع مؤشرات مديري المشتريات أكثر "على وقع زيادة تدابير الإغلاقوإجراءات التباعد الاجتماعي".





وأفاد فرانس برس بأن "عزم بكين على المحافظة على استراتيجيتها القائمة على صفر إصابات كوفيد لمكافحة الإصابات بالمتحورة أوميكرونسيسدد على الأرجح ضربة قوية للاقتصاد الصيني".