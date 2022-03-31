استقرار اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق المصرية اليوم قبل بدء شهر رمضان

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت اسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري اليوم الخميس، مع ضخ الحكومة كميات كبيرة منها بالاسواق بأسعار مخفضة من خلال منافذ اهلا رمضان والسيارات المتنقلة.

 

وأكد نقيب الفلاحين حسين ابو صدام، ان اسعار الخضروات والفاكهة استقرت قبل بدء شهر رمضان، وسط توافر المعروض منها بالاسواق.

 

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.75 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و4.25 جنيه.

البصل بين 1.5 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الملوخية بين 4 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات، بارتفاع جنيها.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

مدرب مصري مفاجأة مرشح لخلافة كيروش في المنتخب

آخر تطورات أزمة مباراة مصر والسنغال

عاجل.. عملاق البريميرليج يحسم موقفه من ضم سفاح برشلونة

إجراء عاجل من الفيفا بعد أحداث مباراة مصر والسنغال

أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر.. 6 أسرار حول "الاختيار 3"

هل تعاد مباراة مصر والسنغال؟.. رد رسمي من الفيفا

عاجل.. ريال مدريد يبدأ معركة حسم " نفاثة بايرن ميونخ "

بيان عاجل من الحكومة بشأن "دمغ الذهب بالليزر لرفع الدعم التمويني عن مالكيه"