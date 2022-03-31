استقرار اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق المصرية اليوم قبل بدء شهر رمضان

استقرت اسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري اليوم الخميس، مع ضخ الحكومة كميات كبيرة منها بالاسواق بأسعار مخفضة من خلال منافذ اهلا رمضان والسيارات المتنقلة.

وأكد نقيب الفلاحين حسين ابو صدام، ان اسعار الخضروات والفاكهة استقرت قبل بدء شهر رمضان، وسط توافر المعروض منها بالاسواق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.75 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و4.25 جنيه.

البصل بين 1.5 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الملوخية بين 4 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات، بارتفاع جنيها.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.