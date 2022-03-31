الاختيار 3 مطلوب على جوجل بعد طرح البرومو الرسمي للمسلسل

الاختيار 3، حقق مسلسل الاختيار في جزئيه السابقين "1،2" نجاحا كبيرا خلال عرضهما في رمضان 2020 و2021، ليقرر القائمون على العمل عمل جزء ثالث استغلالا للنجاح الكبير الذي حققه هذا العمل الدرامي.

عرض الاختيار 3

ويترقب المصريون عرض مسلسل الاختيار 3 والذي يقوم ببطولته مجموعة من ألمع نجوم الفن على رأسهم السقا وأحمد عز وكريم عبدالعزيز.

طرح برومو مسلسل الاختيار 3

وطرحت الشركة المُنتجة لمسلسل الاختيار، البرومو الرسمي لـ الاختيار 3 المنتظر عرضه في رمضان 2022، تحت عنوان حقائق تُعرض للمرة الأولى.

الأخوان ومسلسل الاختيار 3

وتناول برومو مسلسل الاختيار 3 المخاطر والتهديدات الكبيرة التي أحاطت المسلمين قبل جماعة الإخوان الإرهابية.

الاختيار 3 وحقبته الزمنية

وأظهر برومو الاختيار 3 مشاكل عام 2013، ومحاولات الجماعة التغلغل داخل القوات المسلحة، وصناعة جيش مواز.

أبرز الأحداث في الاختيار 3

ويسلط الاختيار 3 الضوء على الجهود الكبيرة التي قامت بها القوات المسلحة وأجهزة الأمن المصرية من أجل الحفاظ على البلاد.

موضوعات مسلسل الاختيار 3

كما تناول برومو مسلسل الاختيار 3 دور القوات المسلحة، وبيان الجيش المصري، في الثالث من يوليو وقبل عزل محمد مرسي.

الإرهاب يظهر في الاختيار 3

وتعتبر الساعات التي تناولها برومو الاختيار 3 هي الأخطر على الدولة المصرية، بسبب المساعي الأخوانية لنشر الفوضى والإرهاب.

أبطال مسلسل الاختيار 3

ويقوم ببطولة مسلسل الاختيار 3 مجموعة من ألمع النجوم على رأسهما أحمد عز وكريم عبدالعزيز والسقا وياسر جلال.