حالة الطقس اليوم الخميس 31-3-2022 في جمهورية مصر العربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق الـ31 من مارس 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد حالة الطقس مواصلة ارتفاع درجات الحرارة حيث يكون الجو محملًا بالرمال والأتربة العالقة خلال يوم غد الجمعة على المحافظات.

حالة الطقس اليوم

ووأشارت الهيئة في بيانها إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تتراوح بين الدافئة وشديدة الحرارة فى مختلف محافظات مصر.

حالة الطقس المتوقعة اليوم

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس تشد نشاطل للرياح المثيرة للرمال والأتربة إلى جانب وجود الأتربة العالقة خلال طقس الغد ببعض المناطق.

حالة الطقس ونشاط الرياح

ولفتت الأرصاد الجوية في بيانها إلى وجود نشاط للرياح خلال حالة الطقس اليوم فى القاهرة والإسكندرية وباقي السواحل الشمالية، مع انتشار الشبورة المائية فى الصباح على العديد من الطرق.

توقعات حالة الطقس الخميس

كما توقعت الهيئة أن تميل حالة الطقس إلى الحرارة اليوم على القاهرة الكبري والإسكندرية والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس على جنوب الصعيد والسواحل الشمالية

وأضافت: "يكون الطقس دافئا علي السواحل الشمالية الشرقية وحارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرراة على جنوب الصعيد".

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس فى مصر

القاهرة 29- 14 درجة.

الإسكندرية 26- 13 درجة.

شبين الكوم 29- 14 درجة.

طنطا 29- 13 درجة.

بلطيم 24- 13 درجات.

دمنهور 29- 12 درجة.

سيوة 30- 13 درجة.

بورسعيد 23- 12 درجة.

مطروح 27- 14 درجة.

دمياط 23- 13 درجة.

السلوم 30- 15 درجات.

المنصورة 29- 14 درجة.

الزقازيق 27- 13 درجة.

الإسماعيلية29- 14 درجات.

رفح 21- 11 درجة.

السويس 29- 14 درجة.

نخل 26- 10 درجات.

طابا 27- 14 درجة.

الطور 27- 14 درجة.

سانت كاترين 24- 5 درجات.

الفيوم 29- 14 درجة.

شرم الشيخ 30- 17 درجة.

الغردقة30- 17 درجة.

أسيوط 29- 13 درجة.

بني سويف 29- 13 درجة.

المنيا 29- 12 درجة.

قنا 31- 14 درجة.

سوهاج 30- 13 درجة.

الأقصر 33- 15 درجة.

الوادي الجديد 32- 15 درجة.

أسوان35- 16 درجة.

إدفو 36- 16 درجة.

شلاتين 30- 15 درجة.

حلايب 26- 18 درجة.