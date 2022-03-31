اعرف موعد مباراة الزمالك القادمة وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

يبحث جمهور القلعة البيضاء عن موعد مباراة الزمالك القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما أنهى انتهت الأجندة الدولية للمنتخب الوطني بفشل التأهل إلى مونديال الأندية 2022.

مباراة الزمالك القادمة

ويترقب الجمهور العاشق للفارس الأبيض مباراة الزمالك القادمة المقررة أمام فريق بيراميدز العنيد في مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

وتُلعب مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

توقيت مباراة الزمالك القادمة

وتنطلق مباراة الزمالك القادمة وبيراميدز في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز، في تمام الـ9:30 مساء بتوقيت القاهرة العاشرة والنصف بتوقي مكة المكرمة.

مباراة الزمالك القادمة وبيراميدز

يلتقي الزمالك مع بيراميدز الأربعاء المقبل في الساعة التاسعة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ملعب مباراة الزمالك القادمة

ويشهد ملعب 30 يونيو مباراة الزمالك القادمة وبيراميدز يوم الأربعاء المقبل، بعد انتهاء الالجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا التي شهدت خروج الزمالك، وكذلك كأس الكونفيدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبور عن نقل مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز، حيث أنها تمتلك حقوق البث الحصري لمباريات الدوري المصري.

الترتيب قبل مباراة الزمالك القادمة

وتأتي مباراة مباراة الزمالك القادمة وبيراميدز في ظروف خاصة، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 23 نقطة بينما يحل بيراميدز وصيفا برصيد 26 نقطة.