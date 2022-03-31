رسالة مفاجئة من فان دايك إلى محمد صلاح وماني

تصدر الدولي الهولندي فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الخميس، بعد تصريحاته لزميليه بالفريق محمد صلاح وسادسو ماني.

فان دايك يتفاجأ

وتفاجأ فان دايك يوم الثلاثاء الماضي بعد انتهاء مباراتهم الودية مع ألماني، بخسارة محمد صلاح مع منتخب مصر وفوز ماني نجم السنغال وتأهله لمونديال 2022 بقطر.

فان دايك وخسارة مصر

وخسر منتخب مصر أمام نظيره السنغال بركلات الترجيح، ليفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 الذي تستضيفه دولة قطر، ليتفاجأ فان دايك بخروج "مو".

فان دايك لا يعلم

وطالب صحفي فان دايك بتوجيه رسالة إلى محمد صلاح بعد خسارته من السنغال، ليرد عليه الدولي الهولندي بـ "هل خسر.!"، ليؤكد عدم معرفته الخبر.

لاسالة فان دايك إلى محمد صلاح

ووجه فان دايك الدولي الهولندي رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح قال فيه: "أشعر بالأسف تجاه مو ولمصر، لكن كرة القدم أحيانا ما تكون على هذا النحو".

فان دايك يحفز صلاح

وقالت فان دايك إنه متأكد أن محمد صلاح سيحول خيبة الأمل إلى نجاح لبقية الموسم، مضيفًا: "لا يزال لدينا كل شيء نلعب من أجله في ليفربول، لذلك لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يتعين علينا تحقيقها".

رسالة فان دايك إلى ساديو ماني

كما بعث فان دايك لزميله ساديو ماني رسالة قال فيها: "بالنسبة لساديو ماني، أتمنى له كل التوفيق، وإذا كان في مجموعتنا بكأس العالم، فسيحتاج إلى هذا التوفيق".

فان دايك يتأهل إلى كأس العالم

ووصل الدولي الهولندي فان دايك قائد منتخب بلاده، إلى كأس العالم 2022 مبكرا، بعد تصدرهم مجموعتهم بالتصفيات الأوروبية، كما تأكد غياب إيطاليا عن تلك النسخة في مفاجأة مدوية.