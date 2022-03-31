حقيقة انتقال رمضان صبحي لاعب بيراميدز إلى الزمالك

رمضان صبحي، زاد الحديث في الآونة الأخيرة من قبل بعض الإعلاميين ونجوم الكرة السابقين ورواد مواقع التواصل الاجمتاعي، حول وجود إمكانية لانتقال رمضان صبحي لاعب بيراميدز ونجم الأهلي السابق إلى صفوف الزمالك.

حقيقة انتقال رمضان صبحي للزمالك

وتصدر اسم رمضان صبحي تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الخميس الموافق الـ31 من مارس 2022، بعد تصريحات رسمية كشفت حقيقة انتقال رمضان صبحي.

موقف بيراميدز من رحيل رمضان صبحي

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن موقف ناديه من رحيل اللاعب رمضان صبحي إلى صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.

بيراميدز يتمسك بلاعبه رمضان صبحي

وأكد هاني سعيد أن إدارة بيراميدز متمسكة ببقاء رمضان صبحي مع الفريق، مشيرا إلى عدم وجود أية مفاوضات أو كلام من قبل نادي الزمالك حول إمكانية شراء اللاعب.

لا مفاوضات مع رمضان صبحي

وأوضح المدير الرياضي لنادي بيراميدز أنه لا توجد أية مشواراتبشأن انتقال رمضان صبحي لى الزمالك، مؤكدا وجود كلام حول انتقال عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا للزمالك قبل بداية الموسم.

رمضان صبحي وأزمة القيد

وتعجب هاني سعيد من وجود شائعات حول انتقال رمضان صبحي غلى صفوف الزمالك الذي يعاني من توقف القيد لديه، مضيفًا: "إزاي بس يكلموا رمضان صبحي وهما أساسا موقوفين من القيد.. هيأيدوه أو يأيدوا أي لاعب زاي؟!!".

انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

وانتقل رمضان صبحي إلى صفوف نادي بيراميدز قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي في 2020، نظير 3 ملايين جنيه سترليني، بعدما قررت إدارة نادي الأهلي عدم الدخول في مفاوضات مع اللاعب الذي حاول المماطلة.