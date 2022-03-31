"الاقتصاد الأزرق" محور فعاليات الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 بدبي

استضاف الجناح الإيطالي في معرض إكسبو 2020 بدبي في الإمارات العربية المتحدة حدث "الاقتصاد الأزرق، من أعمدة الكفاف إلى أعمدة الابتكار" الذي يركز على جزر مقاطعة لاتينا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

حضر الحدث دانيلي ليودوري نائب رئيس إقليم لاتسيو، كورينو بريجانتي منسق إقليم لاتسيو في إكسبو 2020 بدبي، باولو ليسينتي المفوض العام الإيطالي في إكسبو 2020 بدبي، جيراردو ستيفانيللي رئيس مقاطعة لاتينا، جيوفانّي كابرينو رئيس الكتلة التكنولوجية الوطنية للنمو الإيطالي الأزرق، جيانّي جارجانو نائب رئيس " Assonautica"، وماريا فيتوريا ستروليا عضو في إدارة النماذج المناخية وتأثيرها بالوكالة الوطنية لكفاءة الطاقة، وأليساندرو إيافراتي مدير معهد الهندسة " CNR Sea" وإلفيرا يونوكوري الباحثة في الاتحاد الوطني بين الجامعات للعلوم البحرية " CONISMA" وكيارا بيتريولي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ومؤسس " WSense" ورافيلي رونوني مالك "بورتوفينو للخدمات البحرية".

لقد كانت فرصة لتقييم الوضع على أساس واقع جغرافي واجتماعي وإنتاجي قادر على لعب دور أساسي في ديناميات تنمية المنطقة الإقليمية. لكن هذا يجب أن يتعامل مع المشاكل التي تحد من الدور الاستراتيجي الذي يحسده العالم: اتصالات مع البر الرئيسي والنظام المدرسي وشبكات البنية التحتية (الطاقة) والصحة. النقد القادر على التأثير على هذا الشكل من التهجير السكاني الذي يخاطر بإفقار الحمض النووي الإقليمي الثمين المكون من التقاليد والثقافة والتاريخ والاقتصاد. القطاعات التي يجب تعزيزها ووضعها في أفضل الظروف،، بدلًا من ذلك، للعمل من أجل تطوير لاتسيو وإيطاليا.

أكدت المفوضية الأوروبية نفسها على إمكانات تطوير القطاع، والتي أشارت بالفعل في اتصالها حول النمو الأزرق لعام 2012 إلى أن "المؤشرات الواعدة تنبثق من الاقتصاد الأزرق للنمو الاقتصادي وآفاق التوظيف في القطاعين البحري والبحري للمساهمة في انتعاش الاقتصاد الأوروبي".



نعني بالاقتصاد الأزرق جميع الأنشطة التي تستخدم البحر والسواحل وقاع البحر كموارد للأنشطة الصناعية وتطوير الخدمات، مثل النقل البحري والموانئ وبناء السفن والطاقة البحرية المتجددة وتربية الأحياء المائية وصيد الأسماك والتكنولوجيا الحيوية البحرية والسياحة الساحلية والرحلات البحرية.

اقتصاد استخدم، في عام 2018، (وفقًا لتقرير الاتحاد الأوروبي حول الاقتصاد الأزرق لعام 2020) نحو 5 ملايين شخص على المستوى الأوروبي، وأسفر عن حجم مبيعات قدره 750 مليار يورو وأكثر من 218 مليار يورو من القيمة المضافة.

ساهمت إيطاليا بأكثر من 10 في المائة، مع 525.200 موظف وقيمة مضافة قدرها 23.4 مليار، ممثلة واحدة من الدول التي تتصدر الترتيب الأوروبي من حيث حجم الأعمال فيما يتعلق بكل من الاقتصاد الأزرق ككل، وعلى وجه الخصوص، إلى القطاع البحري. قطاع النقل.

وفي هذا السياق، كانت لاتسيو، في عام 2018، المنطقة الثالثة من حيث النسبة المئوية للشركات في اقتصاد البحر من الإجمالي. مؤسسة بنسبة 5.5 في المائة مقابل 36114 شركة، وفقا للبيانات الواردة في التقرير الثامن حول اقتصاد البحر الذي أصدرته شركة "Si.Camera-Unioncamere" لغرفة تجارة لاتينا.

يذّكر نائب رئيس منطقة لاتسيو، دانييل ليودوري، أن "إقليم لاتسيو يستكمل عملية برمجة الصناديق الهيكلية الأوروبية للفترة 2021-2027، والتي تتضمن تدخلات تستند إلى أولويات استراتيجية واضحة ومحددة. من بين الإجراءات التحضيرية لتحسين البرامج التشغيلية لصناديق ESI 2021-2027، هناك تكييف إستراتيجية التخصص الذكي لمنطقة لاتسيو (استراتيجية التخصص الذكي، RIS3 Lazio)، التي توضح بالتفصيل المجالات المواضيعية التي تهدف إلى تركيز الموارد التي ستساهم في تحقيق الهدف المتمثل في تحقيق أوروبا أكثر ذكاءً. إن إدراج منطقة تخصص محددة في "اقتصاد البحر" في لاتسيو RIS3 يمثل نية المنطقة للتركيز على البحر كمحرك كبير للابتكار والتنمية الاقتصادية الإقليمية."

وأضاف ليودوري أن "موضوع الاقتصاد الأزرق" هو أحد أولويات منطقتنا وما يتعلق ببرمجة الصناديق الهيكلية 2021/2027. تدخلات مستهدفة بهدف التدريب في القطاعات ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بإيواء السياح والنقل وصيد الأسماك والتكنولوجيا. لكن إجراءات التنسيق بين المؤسسات (العامة والخاصة) والعاملين الاقتصاديين الموجودين في المنطقة ستكون ذات أهمية أساسية من أجل تحديد أفضل الحلول للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. نحن بحاجة إلى زيادة القدرة التنافسية لمنشآتنا الساحلية. يقدم القانون الذي اعتمدناه في 10 فبراير إجراءات تخطيطية لتحديد الموارد التي سيتم تخصيصها للتدخلات في الاقتصاد الأزرق. يشير حجر الزاوية الرابع للقانون إلى عناصر تعزيز ودعم البحث والابتكار لدعم ريادة الأعمال الشبابية من جهة وتطوير المنتجات والخدمات المبتكرة من جهة أخرى. قبل ذلك لم يكن هناك قانون محدد. حقيقة أن منطقة لاتسيو قد وافقت على أحدها تعطي فكرة عن الكيفية التي أردنا بها وضع قطاع معين في مركز اهتمام المشرع ولفت انتباه العالم الاقتصادي والإنتاجي الإقليمي بأكمله. سيكون من الضروري تقليل المسافات الإقليمية، بدءًا من الروابط التي يجب أن تكون سريعة بشكل متزايد من المناطق النائية إلى الساحل والجزر. سيؤدي هذا بالتأكيد إلى زيادة الجاذبية السياحية. وتبقى السياحة قوة دافعة إستراتيجية في تنمية منطقتنا ".

بالنسبة إلى منسق إقليم لاتسيو في إكسبو 2020 بدبي، كويرينو بريجانتي، "يعتبر اقتصاد البحر موردًا استراتيجيًا لاتسيو، الذي يولد الثروة والعمالة والابتكار. هنا في إكسبو قدمنا نموذجًا تعاونيًا ومستدامًا: البحر هو، في الواقع، العنصر الذي يوحد نسيجًا واسعًا من ريادة الأعمال يتكون من قطاعات وتقاليد مختلفة. قدمت منطقة لاتسيو، بفضل ثقلها المحدد في الاقتصاد الأزرق الوطني، سلسلة من السياسات لدعم تعزيز ساحل لاتسيو، وأيضًا من خلال الاهتمام بالبحث والتطوير في مجال التقنيات الحيوية البحرية والعلوم الطبيعية. على وجه الخصوص، تمثل جزر لاتسيو، بتراثها البيئي والثقافي والاجتماعي، رصيدًا استراتيجيًا مرتبطًا بالبحر وحماية البيئة. أفكر، على سبيل المثال، في مشروع ترميم سجن سان ستيفانو أمام جزيرة فينتوتيني في الذكرى الثمانين لصياغة بيان فينتوتيني".