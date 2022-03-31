انخفاض معدل البطالة في إيطاليا لـ 8.5% في فبراير وارتفاع التضخم الشهري بمعدل 1.2%

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، اليوم الخميس،انخفاض معدل البطالة بنسبة 8.5 في المائة في فبراير مقارنة بشهر يناير، حسبماأفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. وأوضح المعهد، في بيان، أن ارتبط نمو عدد العاملين بانخفاض نسبة العاطلين عن العمل وغير النشطين، في فبراير الماضي مقارنة بشهريناير، مشيرا إلى أن البطالة بين الشباب انخفضت بنسبة 24.2 في المائة وفي المجملبنسبة 8.5 في المائة. وفي المقابل، ارتفع معدل التوظيف بنسبة 59.6 في المائة، أيبمعدل 0.4 في المائة على أساس شهري بما يعادل 81 ألف، تشمل الرجال والنساءوالموظفين المؤقتين والعاملين لحسابهم الخاص ومن هم دون الخمسين من العمر، فيماانخفض عدد الموظفين الدائمين.

وانخفض عدد الباحثين عن عمل بمعدل 1.4 في المائة مقارنةبشهر يناير، بين الرجال ولجميع الفئات العمرية، باستثناء الفئة العمرية 25-34عامًا فقط. إلى ذلك، ارتفع معدل التضخم في مارس الجاري لـ 1.2 في المائة ليصل إلى 6 في المائة على أساس شهري، و7 في المائة علىأساس سنوي من 5.7 في المائة في يناير.