بعد قليل.. قطع المياه ببعض المناطق بالجيزة لأعمال الصيانة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التالية ( المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم  - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة)، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الخميس الموافق ٣١/ ٣/ ٢٠٢٢  وحتى الساعة 8  صباح غدٍ الجمعة الموافق 1/4/2022.


وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة بمحطة مياه جزيرة الدهب،  قبل بدء شهر رمضان المبارك وحلول فصل الصيف.


وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

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