ميناء الإسكندرية يتداول 2614 حاوية بالميناء خلال 48 ساعة

قال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، إن عدد الحاويات المتداولة الصادر والوارد بميناء الإسكندرية بلغ 2614 حاوية مكافئة خلال 48 ساعة; بينما بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادرمنها والوارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 168 ألف طن تقريبا.

وأضاف بريقع - في بيان اليوم الخميس - أن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 56 سفينة خلال هذه المدة; وعدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة 39 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

من جانبه شدد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا والمحافظة على المعايير البيئيه القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.