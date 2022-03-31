شولتس: ألمانيا ستواصل دفع ثمن الغاز الروسي باليورو

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس 31 مارس إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده راجعت عقودها مع روسيا بشأن واردات الغاز وستواصل دفع مقابلها باليورو وأحيانا بالدولار.

وأضاف شولتس في مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي كارل نيهامر أن ألمانيا تأمل في أن تتخلى عن واردات النفط والفحم الروسية هذا العام لكن الأمر سيستغرق وقتا أطول لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وتابع قائلا إنه يجب سد الثغرات الموجودة في العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا لمواصلة الضغط على بوتين.

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