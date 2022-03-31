هبوط إنتاج الخام الأميركي 2% في يناير إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر



قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الخميس 31 مارس إن إنتاج الخام الأمريكي انخفض في يناير 2% إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2021.



وأظهر تقرير شهري للإدارة تراجع إنتاج النفط إلى 11.4 مليون برميل يوميًا في يناير مقارنة مع 11.6 مليون برميل يوميًا في الشهر الذي يسبقه.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 40% منذ بداية العام، كما شهدت عمليات التداول تقلبات حادة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية الشهر الماضي.

وقال البيت الأبيض في بيان الخميس 31 مارس، إن الرئيس جو بايدن سيعلن خطة لسحب مليون برميل من النفط يوميًا من الاحتياطي الاستراتيجي على مدى الأشهر الستة المقبلة.

وأظهر التقرير الشهري أن الطلب على الخام والمنتجات البترولية الأميركية انخفض في يناير إلى 19.7 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2021.

