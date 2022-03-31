بايرن ميونيخ يفقد نجمه بسبب كورونا

الفجر الرياضي
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
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أعلن بايرن ميونخ، متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، اليوم الخميس، أن مهاجمه الكاميروني الدولي إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، يخضع للعزلة بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وذكر النادي البافاري أن تشوبو موتينغ (33 عامًا)، الذي سجل هدفًا للكاميرون خلال فوزها 2-1 على مضيفتها الجزائر أول أمس الثلاثاء، في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر هذا العام، يؤدي أداء جيدًا.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يصاب خلالها تشوبو موتينغ بفيروس كورونا، بعد أن كان قد أصيب بالعدوى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومن ثم سيغيب عن لقاء بايرن مع مضيفه فرايبورغ بعد غد السبت

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