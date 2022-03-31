"أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط 432 ألف برميل يوما في مايو

وافقت منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة " أوبك +" على الإبقاء على زيادة إنتاج النفط الخام لشهر مايو 2022 بمقدار 432 ألف برميل يوميا.

جاء ذلك الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لأوبك والمنتجين المستقلين الذي عقد اليوم عبر تقنيات للاتصال المرئي.

وأوضحت "أوبك" في بيان صدر عنها اليوم أنه عقب اختتام الاجتماع الوزاري لوحظ أن استمرار أساسيات سوق النفط والإجماع على التوقعات يشير إلى سوق متوازن بشكل جيد وأن التقلبات الحالية ليست ناجمة عن الأساسيات ولكن من خلال التطورات الجيوسياسية المستمرة.

وقررت "أوبك" عقد الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين في 5 مايو 2022.

وأكدت المنظمة على أهمية الالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو المقبل.