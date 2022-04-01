أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 1-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار في البنوك مع بداية الأجازة الأسبوعية في القطاع المصرفي اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت العملة الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع.

وسجل في البنك الأهلي وبنك مصر سعر 18.25 جنيه للشراء و18.35 جنيه للبيع، وفي  كلا من البنك التجاري الدولي،  وبنك قناة السويس،  وبنك مصر إيران،وبلوم بنك، والمصرف المتحد، وبنك سايب سعر 18.23 جنيه للشراء و18.33 جنيه للبيع.

وفي بنوك العربى الافريقي، واتش اس بي سي، وبنك الإسكندرية سجل 18.22 جنيه للشراء و18.32 جنيه للبيع.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أمس تقديم وديعة لمصر بقيمة 5 مليار دولار، وهو ما يرفع الحصيلة الدولارية بدلا من العملة الصعبة.

وكان البنك المركزي اعلن الاسبوع الماضي اتخاذ خطوات إصلاح اقتصادي لتصحيح قيمة العملة وتحسين تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقرر رفع أسعار الفائدة 100 نقطة اساس

 

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