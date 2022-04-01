أسعار البنزين اليوم الجمعة 1-4-2022

شهدت أسعار النفط قفزة كبيرة خلال تعاملات الشهر الماضى بسبب الحرب الأوكرانية، بجانب تراجع سعر الجنيه أمام الدولار وكلا العنصرين من العناصر الرئيسية لتحديد سعر البنزين فى مصر والذى يتم من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمقرر اجتماعها خلال الفترة الحالية، وقامت العديد من الدول خلال الأسبوع الماضي برفع أسعار المحروقات وبعض الدول الأوربية أعلنت دعم أسعار الوقود بعد الزيادة الكبيرة في سعر النفط.

ومن جانب أخر التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف توافر احتياطي مناسب من المواد البترولية، في ظل الظروف العالمية التي فرضتها الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تشهد أسعار المواد البترولية ارتفاعا غير مسبوق.



وفي هذا الصدد، أكد وزير البترول توافر السلع البترولية عند مستويات آمنة، حيث تحرص الوزارة على متابعة موقف السوق العالمي لحظة بلحظة؛ للوقوف على آخر التطورات وحركة الأسعار التي تشهد تقلبات ملحوظة جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية.



وخلال الاجتماع، عرض الوزير أنشطة قطاع البترول على مستوى الجمهورية، خاصة في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعي، كما استعرض مستجدات أنشطة الاستكشاف والإنتاج، فضلًا عن تطورات التعاون الإقليمي في ملف الطاقة ومستجدات جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز الطبيعي.



وخلال ذلك أوضح المهندس طارق الملا أن المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع البترول على مستوى الجمهورية تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلية والحد من الفجوة الاستيرادية، والمساهمة في جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وقامت اللجنة في شهر فبراير الماضى برفع أسعار البنزين ليصبح بقيمة 7.25 جنيه للتر بنزين 80، و8.50 جنيه للتر بنزين 92 و9.50 جنيه للتر بنزين 95.

ولجنة التسعير تجتمع بشكل دوري لتحديد أسعار الوقود وفقًا لضوابط محددة ويتم تحديد السعر وفقًا للسعر العالمي وتكلفة تكريك البترول وتحويله إلى المشتقات المختلفة سعر صرف الدولار في ذلك التوقيت وهي الثلاث محددات لتحديد سعر البنزين التي تقرره اللجنة وتقوم بإخطار الحكومة فقط، وسبق لهذه اللجنة وقامت بتثبيت السعر أو خفضه وليس فقط رفع السعر.