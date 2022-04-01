انقسام في الزمالك بسبب حمدي النقاز

تسبب الدولي التونسي حمدي النقاز في انقسام داخل صفوف نادى الزمالك، بعدما تم طرح فكرة عودة اللاعب إلى صفوف القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وحسبما أفادت تقارير صحفية أن حمدى النقاز قد طلب العودة إلى القلعة البيضاء وذلك بعد فسخ عقده مع الأهلى السعودى.



وحتى هذه اللحظة لا يرغب مرتضى منصور، فى عودة حمدى النقاز، ولكن تم الاستقرار على عقد مفاضلة فنية بين النقاز وحمزة المثلوثى.



ومن المقرر أن يحسم البرتغالى جوسفالدو فيريرا، موقف النقاز من العودة فى نهاية الموسم الحالى، طبقا لاحتياجات الفريق.

