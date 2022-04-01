موعد استئناف بطولة الدوري المصري

تعود عجلة مسابقة الدورى الممتاز للدوران مجددا عقب انتهاء المنتخب الوطنى مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وتأهل منتخب السنغال بدلا منه، لتعود مسابقة الدورى الممتاز لنشاطها.



ومن المقرر أن تستأنف المسابقة بمباراة الأهلى مع الاتحاد السكندري الأربعاء المقبلة عند التاسعة والنصف ويلتقى في نفس التوقيت بيراميدز مع الزمالك.



بينما يلتقى السبت 9 أبريل الأهلى مع المصري البورسعيدي ومصر المقاصة مع الزمالك وبيراميذ مع غزل المحلة وهى المباريات المؤجلة نظرا لمشاركة الأندية الأربعة في بطولتى إفريقيا للأندية.



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

