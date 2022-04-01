أرنولد يسابق الزمن لخوض موقعة السيتي

يسابق ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول، الزمن للحاق بمباراة فريقه المهمة أمام مانشستر سيتي في العاشر من الشهر المقبل، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويتعافى الظهير الأيمن من إصابة في أوتار الركبة منعته من اللعب لمنتخب إنجلترا خلال فترة الاستراحة الدولية.



ومن المؤكد أن يغيب عن لقاء واتفورد على ملعب أنفيلد، يوم السبت القادم، ومن غير المرجح أن يواجه بنفيكا يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



لكن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، في طريقه لمواجهة مانشستر سيتي التي تعتبر في غاية الأهمية لرجال المدرب الألماني يورجن كلوب.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، بدأ أرنولد بعض الركض الخفيف في ملعب التدريب لكنه لم ينضم بعد إلى تدريب الفريق الأول.



وغاب أرنولد عن فوز ليفربول (1-0) في كأس الاتحاد الإنجليزي على نوتنجهام فورست، قبل فترة التوقف الدولي، وتوجه إلى دبي للمساعدة في إعادة التأهيل.

