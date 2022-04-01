أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 1-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت أسعار الخضروات خلال تعاملات الأسبوع تحركات جديدة في الاسواق، في ظل محاولات الحكومة لضبط الأسعار السلع الزراعية، قبل حلول شهر رمضان بأيام، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الخضراوات اليوم

اسعار الطماطم 10_12جنيه.

وسجل اسعار البطاطس 6_8 جنيه.

سجلت اسعار البصل 3 جنيه.

وسجل ورق العنب بـ60 جنيه.

وبلغ سعر الكوسه 8_10 جنيه.

سجلت اسعار الفاصوليا 19 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي 20 جنيه.

وسجل الفلفل 8 جنيه.

وسجلت اسعار الفلفل الحامي البلدي 40جنيه.

وتراوحت اسعار الفلفل الألوان 15 _20جنيه.

وسجلت اسعار الملوخية 20جنيه.

وتراحت اسعار الليمون 16_18جنيه.

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