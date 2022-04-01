أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-4-2022

استقرت أسعار الدواجن اليوم في السوق المحلي وذلك بالتزامن مع انطلاق حملات لضبط الاسعار بعد موجة الغلاء الموجودة، فيما أرجعت شعبة الدواجن ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع اسعار الأعلاف.

أسعار الفراخ اليوم

سجلت اسعار الفراخ البيضاء 36جنيها سعر المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك بين 41 جنيها، وسجلت الفراخ «ساسو» 38 جنيهًا في المزرعة، ويبلغ سعرها للمستهلك 45 جنيها إلى 39جنيها، وسجلت الفراخ البلدي 38 إلى 39 جنيها ويصل سعرها للمستهلك 45 جنيها.

ونجحت مصر في تحقيق اكتفاء ذاتي من إنتاج الدواجن، موضحًا أن حجم الاستيراد بلغ 60 ألف طن في العام وهو ما يكفي حاجة 10 أيام فقط، حيث تصل نسبة الاستهلاك في السوق 180 ألف طن شهري، لذلك فالكمية المستوردة قليلة.