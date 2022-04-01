أسعار اللحوم اليوم الجمعة 1-4-2022

استقرت أسعار اللحوم اليوم وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، حيث تراجع سعر اللحوم البقري بلدي إلى 155 إلى 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب المنطقة.

اسعار الحوم البلدي

سجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو

تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 170 جنيها للكيلو

الاستيك والبفتيك 145 - 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الضأن تتراوح ما بين 160 - 180 جنيها

الكبدة الضأن 160 - 190 جنيها

سجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم المستوردة

اللحم البرازيلي بين 85 إلى 105 جنيهات

الكبدة المستوردة بين 60 جنيها إلى 97 جنيها.

ومنافذ وزارة التموين تطرح كيلو اللحم السوداني الطازج بـ 95 جنيه، وكيلو اللحم البرازيلي المجمد بـ 85 جنيه، فضلا عن طرح لحم هندي مميز بسعر 55 جنيه للكيلو.

متابعة الأسواق

وتواصل أجهزة الدولة طرح كميات كبيرة من اللحوم فى الأسواق، وكذلك السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، من أجل توفير ما تحتاجه الأسواق من كميات بمحافظات مصر المختلفة، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الأسعار ويعمل على استقرار الأسواق.