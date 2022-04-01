عدد ساعات الصوم في أول أيام رمضان 2022

منوعات
أول أيام رمضان
أول أيام رمضان
Advertisements

أول أيام رمضان 2022، يعيش المسلمون في مختلف بقاع العالم حالة من السعادة، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.

 

أول أيام رمضان 2022

 

ويتساءل الكثيرون عن عدد ساعات الصوم في أول أيام رمضان 2022 المقرر له يوم غد السبت الموافق الثاني من أبريل، ومواعيد الإفطار وصلاة عيد الفطر.

 

عدد ساعات الصوم في أول أيام رمضان 2022

 

ونشرت الهيئة المصرية العامة للمساحة إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1443، والتي تبين عدد ساعات الصوم في أول أيام رمضان 2022 وموعد صلاة عيد الفطر المبارك.

 

غرة أول أيام رمضان 2022

 

وتكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 غدا السبت الموافق الثاني من أبريل 2022، وتصل مدة ساعات الصوم في أول أيام الشهر الكريم 14 ساعة و19 دقيقة، وصلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30.

 

موعد صلاة عيد الفطر

 

وأكدت هيئة المساحة أن صلاة عيد الفطر في مدينة القاهرة ستكون يوم الاثنين الموافق الأول من مايو الساعة 5:37 دقيقة بتوقيت القاهرة.

 

اول ايام رمضان صيام أول أيام رمضان موعد اول ايام رمضان عدد ساعات صوم أول أيام رمضان ساعات صوم أول أيام رمضان أول أيام رمضان وعيد الفطر
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

الأهلي يحسم صفقة التعاقد مع بديل أكرم توفيق

الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما من الرئيس السيسي بشأن العلاوات الدورية

فيريرا يستقر على رحيل ثلاثي الزمالك

إنتر ضد يوفنتوس.. موعد المباراة والقناة الناقلة في الدوري الإيطالي

قرينة الرئيس السيسي توجه رسالة بمناسبة يوم اليتيم

فقرات تدريبية متنوعة لحراس الأهلي في مران اليوم

انتظام اللاعبين الدوليين في مران الأهلي اليوم

عبدالمنعم يشارك في جانب من التدريبات للأهلي