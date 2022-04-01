أول أيام رمضان 2022، يعيش المسلمون في مختلف بقاع العالم حالة من السعادة، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.

أول أيام رمضان 2022

ويتساءل الكثيرون عن عدد ساعات الصوم في أول أيام رمضان 2022 المقرر له يوم غد السبت الموافق الثاني من أبريل، ومواعيد الإفطار وصلاة عيد الفطر.

عدد ساعات الصوم في أول أيام رمضان 2022

ونشرت الهيئة المصرية العامة للمساحة إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1443، والتي تبين عدد ساعات الصوم في أول أيام رمضان 2022 وموعد صلاة عيد الفطر المبارك.

غرة أول أيام رمضان 2022

وتكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 غدا السبت الموافق الثاني من أبريل 2022، وتصل مدة ساعات الصوم في أول أيام الشهر الكريم 14 ساعة و19 دقيقة، وصلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30.

موعد صلاة عيد الفطر

وأكدت هيئة المساحة أن صلاة عيد الفطر في مدينة القاهرة ستكون يوم الاثنين الموافق الأول من مايو الساعة 5:37 دقيقة بتوقيت القاهرة.