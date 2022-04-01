مايان السيد مطلوبة على جوجل بعد رقصها نوبي على الهواء

تصدرت الفنانة مايان السيد تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الجمعة، الموافق الأول من أبريل 2022، بعد رقصها نوبي على الهواء.

مايان السيد

وحلت مايان السيد ضيفة على الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، ليلة أمس بصحبة أفراد عائلتها.

رقص مايان السيد

ولاقى ظهور مايان السيد في "معكم" إعجاب الكثيرين، حيث طلبت الشاذلي من أسرتها إصدار حكم عليها تنفذه على الهواء بالأستوديو، حيث حكموا عليها بالرقص النوبي.

مايان السيد ترقص نوبي

وقدمت النجمة مايان السيد الرقصة النوبية على الهواء، حيث تفاعل معها الجمهور، في ظهور لافت خلال مرافقتها والدتها وأخواتها.

دور مايان السيد في إلا أنا

وكشفت مايان السيد عن دورها في مسلسل "إلا أنا"، مؤكدة أنه الور الأحلى والأجمل خلال مسيرتها، مضيفةً: "كنت مهتمة بهذه القضية وبتقديم هذه الشخصية للمشاهدين".

قضية التوحد ومايان السيد

وقالت مايان السيد غنها اهتمت بتقديم قضية "التوحد"، للتقريب بين هؤلاء والمجتمع ولكي يتعاطف معهم الناس ويحبوهم، متابعة: "لم يكن لدي معلومات كافية عن التوحد، وحبيت إني أنقل المعلومات للمشاهدين عن التوحد".

سعادة وامتنان مايان السيد

وأعربت الفنانة مايان السيد عن امتنانها لمشاركتها في تجربة مسلسل "إلا انا"، حيث أن هذا العمل الدرامي يناقش قضايا مجتمعية مهمة ويسلط الضوء عليها، وهذا يغير الكثير في عقول المتفرجين.