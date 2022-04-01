تراجع البورصة اليابانية مع انخفاض وول ستريت وجني الأرباح

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت الأسهم اليابانية الجمعة 1 ابريل متأثرة بتراجع وول ستريت، في حين واصل المستثمرون موجة بيع لجني الأرباح بعد مكاسب كبيرة في الشهر الماضي.

وتراجع المؤشر Nikkei القياسي 0.56% ليغلق عند 27665.98 نقطة، ونزل المؤشر 1.7% خلال الأسبوع. وانخفض المؤشر Topix الأوسع نطاقًا 0.11% إلى 1944.27 نقطة، وسجل خسارة أسبوعية بنسبة 1.8%.

وانخفضت الأسهم الأمريكية بشدة مساء أمس، لتنهي الربع الأول من العام بأكبر تراجع فصلي لها منذ عامين مع استمرار المخاوف المرتبطة بالصراع الدائر في أوكرانيا وتأثيره على تضخم الأسعار ورد فعل البنك المركزي الأميركي.

وتكبد Nikkei أسوأ خسارة فصلية منذ عامين، لكن المؤشر حقق أكبر زيادة له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 في مارس آذار ليرتفع 4.88%.

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