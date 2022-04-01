حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 1-4-2022

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، الموافق الأول من أبريل 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأشارت "الأرصاد" إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد أتربة عالقة بالجو على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية وأقصى عرب البلاد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 17 درجة.

مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة.

قنا العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة.

أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 18 درجة.

سانت كاترين العظمى 28 درجة والصغرى 10.