تفجير شركة بتروكيماويات تابعة للاحتلال الإيراني في مدينة معشور الأحوازية

أعلنت المقاومة الوطنية الأحوازية، استهداف مقر شركة البتروكيماويات التابعة لإيران في مدينة معشور الأحوازية، وذلك في عملية نوعية بمنتصف ليل الجمعة الموافق، في تمام الساعة 12:10 منتصف الليل.

وأسفر الانفجار في منطقة خاصة ما تسمى “كاوشكران” للبتروكيماويات التابعة للاحتلال الفارسي بميناء معشور في مدينة معشور الأحوازية المحتلة من قبل "إيران" والمطلة على الخليج العربي،حيث أعترفت الوكالات الأنباء الرسمية الإيرانية بالعملية، وذكرت أن انفجارا ضخما هز المجمع الواقع بالميناء المطل على الخليج العربي، دون الإبلاغ حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية، وذلك حسب بيان صحفي نشرته حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز.

وأوضح البيان، ان التجاوزات الغير الإنسانية المستمرة للعدو الفارسي بحق الأمتين العربية والإسلامية عامة والعمق العربي والإسلامي "المملكة العربية السعودية" خاصة بواسطة ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران واخرها استهداف محطة«أرامكو» بمدينة جدة، لم تترك خيارًا أمامنا إلا الرد الموجع والمزلزل ضد تلك الهجمة الفارسية الشرسة، ولذلك نفذنا عملية مزلزلة ضد المنشآت النفطية والبتروكيماوية بمدينة معشور في الأحواز حيث تركت هذه العملية البطولية خسائر مادية جسيمة بحق الروافد الاقتصادية للعدو الفارسي المحتل.

جدير بالذكر، في الأيام القليلة الماضية حذرت كتائب الشهيد ريسان الساري الجناح العسكري لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز العدو الإيراني وقالت الكتائب في بيان لها، ان لن تنحرف بوصلة الأحواز ولا المقاومة ولا كتائب الشهيد ريسان الساري (الجناح العسكري) لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز ولا بوصلة الحركة للذود عن حياض الوطن العربي، وأضافت في بيانها إنه ا قد قررّت الرد الموحد على الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية في تثبيت لمعادلة القصف بالقصف والدم.