السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 355 ألف طن قمح

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، طرح مناقصة لاستيراد 355 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة سبتمبر- نوفمبر 2022.
وأوضح المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح، وتلبية جميع احتياجات شركات المطاحن خاصة مع استقرار سلاسل إمداد القمح لموانئ المملكة كافة.
وأضاف الفارس أن "الكمية موزعة على ست بواخر، بواقع باخرة لميناء جدة الإسلامي، وثلاث بواخر لميناء ينبع التجاري، وباخرة لميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وباخرة لميناء جازان.
وبين محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن موانئ المملكة تواصل استقبال الشحنات المتعاقد عليها حتى نهاية آب (أغسطس) 2022، حيث سبق أن تعاقدت المؤسسة على نحو مليوني طن مجدول وصولها خلال الفترة "يناير - أغسطس 2022".
يذكر أن المؤسسة بدأت منتصف الشهر الحالي في تسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم 2022.

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