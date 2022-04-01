انخفاض إنتاج روسيا من النفط والغاز إلى 11.01 مليون برميل يوميا في مارس

كشف مصدران مطلعان، الـيوم الجمعة، ان إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 11.01 مليون برميل يوميا في مارس آذار من متوسط بلغ 11.08 برميل يوميا في فبراير شباط.

وأشار المصدران، إلى أن الإنتاج انخفض في 31 مارس آذار إلى 10.6 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى يومي منذ سبتمبر أيلول 2021.

يتزامن الانخفاض في إنتاج النفط الروسي مع اضطرابات في صادرات الدولة من النفط والمنتجات مع توخي العملاء الأوروبيين الحذر من التعامل التجاري مع الدولة بسبب العقوبات الغربية.

ويتراجع إنتاج النفط الروسي في وقت يتيح فيه اتفاق أوبك+ للدولة زيادة إنتاجها شهريا.