السيسي يتقدم بأسمى التهاني لشعب مصر والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان

أخبار مصر
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري والأمة الإسلامية بأسمى التهاني، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات.

 

وتابع الرئيس السيسي: "أدعو الله في هذه الأيام المباركة بأن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر". 

 

واختتم الرئيس السيسي: "حفظ الله مصر وشعبها.. وكل عام وأنتم بخير".

 

كان تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان حسبما ورد خلال خبر عاجل على التلفزيون المصري.

السيسي شهر رمضان شعب مصر الأمة الإسلامية

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