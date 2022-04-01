بيانات الوظائف تدفع البورصة الامريكية للارتفاع

ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلا عند الإغلاق يوم الجمعة في بداية الربع الثاني، بعدما أشار تقرير الوظائف الأمريكية الشهري إلى قوة سوق العمل، ومن المرجح أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على المسار لمواصلة موقفه بتشديد السياسة.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية تسارع وتيرة التوظيف، بينما استمرت الأجور في الارتفاع، وإن كان الارتفاع ليس كافيا لمواكبة التضخم.

وأضاف أرباب العمل الأمريكيون 431 ألف وظيفة في مارس آذار، وهو أقل من التوقعات البالغة 490 ألفا، غير أن نمو الوظائف لا يزال قويا. وانخفض معدل البطالة إلى 3.6 بالمئة، وهو أدنى مستوى في عامين بينما ارتفع متوسط الدخل في الساعة 5.6 بالمئة على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التعاملات مرتفعا 15.32 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 4544.79 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 42.93 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 14263.45 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 139.10 نقطة بما يعادل 0.40 بالمئة إلى 34817.45 نقطة.