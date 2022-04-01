عاجل.. انخفاض حاد فى اسعار النفط بعد قرار بايدن

تراجعت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة بعد اتفاق الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية تزامنا مع أكبر حسب على الإطلاق من الاحتياطيات في الولايات المتحدة.

وخسرت العقود القياسية لخام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط نحو 13 %، في أكبر انخفاض أسبوعي لهما في عامين بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس الإفراج عن نفط من مخزونات الطوارئ.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 104.39 دولار للبرميل عند التسوية.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.01 دولار أو واحدا بالمئة إلى 99.27 دولار للبرميل.

وأعلن الرئيس الأمريكي يوم الخميس سحب مليون برميل نفط يوميا على مدى ستة أشهر بدءا من مايو أيار، وهو أكبر سحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية.

وأعلن تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا يوم الخميس التزامه بخطط زيادة الإنتاج 432 ألف برميل يوميا في مايو أيار على الرغم من الضغوط الغربية لزيادة الكمية.

وزادت شركات الطاقة الأمريكية أعداد حفارات النفط والغاز للأسبوع الثاني على التوالي، لكن نمو عدد الحفارات العاملة لا يزال بطيئا مع استمرار الشركات في تحويل الأرباح إلى المساهمين بعد ارتفاع كبير في أسعار النفط بدلا من زيادة الانتاج.

وقال بنك جيه.بي مورجان في مذكرة إنه أبقى توقعاته للأسعار دون تغيير عند 114 دولارا للبرميل للربع الثاني و101 دولار للبرميل في النصف الثاني من هذا العام