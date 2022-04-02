اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 2 ابريل 2022 اول ايام رمضان

استقرت أسعار الدولار في البنوك، اليوم السبت 2 ابريل 2022 اول ايام رمضان، بعد أن تراجعت العملة الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع.

اسعار الدولار اليوم السبت 2 ابريل 2022:

وسجل اسعار الدولار اليوم السبت 2 ابريل في البنك الأهلي وبنك مصر سعر 18.25 جنيه للشراء و18.35 جنيه للبيع، وفي كلا من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك مصر إيران،وبلوم بنك، والمصرف المتحد، وبنك سايب سعر 18.23 جنيه للشراء و18.33 جنيه للبيع.

وفي بنوك العربى الافريقي، واتش اس بي سي، وبنك الإسكندرية سجل 18.22 جنيه للشراء و18.32 جنيه للبيع.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أمس تقديم وديعة لمصر بقيمة 5 مليار دولار، وهو ما يرفع الحصيلة الدولارية بدلا من العملة الصعبة.

وكان البنك المركزي اعلن الاسبوع الماضي اتخاذ خطوات إصلاح اقتصادي لتصحيح قيمة العملة وتحسين تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقرر رفع أسعار الفائدة 100 نقطة اساس

مواعيد عمل البنوك في رمضان:

مواعيد عمل "البنوك" خلال شهر رمضان 2022:

أعلن البنك المركزي المصري مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك 2022، وذلك لمدة 4 ساعات يوميا.

مواعيد عمل البنوك بالنسبة للجمهور خلال شهر رمضان 2022:

ويبدأ ساعات عمل البنوك بالنسبة للجمهور في رمضان 2022 من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر..

مواعيد عمل البنوك بالنسبة للموظفين خلال شهر رمضان 2022:

وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.

اسعار الدولار عالميا:

ارتفع الدولار اليوم بعد صدور تقرير أظهر استمرار النمو القوي للوظائف الأمريكية في مارس، وانخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى في عامين وعودة الأجور للارتفاع، فيما يعزز التكهنات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بما يصل إلى 50 نقطة في اجتماعه القادم.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية حول التوظيف والذي يحظى بمتابعة واسعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 431 ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات الخاصة بشهر فبراير لتظهر زيادة بواقع 750 ألف وظيفة جديدة بدلا من 678 ألفا حسب بيانات سابقة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا إضافة 490 ألف وظيفة.. وانخفض معدل البطالة إلى 3.6 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020 من 3.8 في المائة في فبراير.

وألقى التقرير الضوء على الزخم القوي للاقتصاد الذي يكافح ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية والتي تزيد من الضغط على سلاسل الإمداد العالمية وتزيد من الضغوط على الأسعار.

والاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة في 3-4 مايو.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابلة سلة من 6 عملات 0.311 في المائة إلى 98.624، وذلك بعد زيادة 0.50 في المائة أمس الخميس.

واستفادت العملة الأمريكية من الإقبال عليها كملاذ آمن.

وأخفق اليورو في العثور على أي دعم برغم ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو 7.5 في المائة في مارس، مسجلا مستوى قياسيا جديدا.

ونزلت العملة الأوروبية الموحدة 0.22 في المائة إلى 1.1042 دولار، بعد هبوطها الحاد أمس من أعلى مستوى في شهر مع تبدد الآمال في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

وارتفع الدولار الأسترالي المرتبط يالسلع الأولية 0.3 في المائة إلى 0.7508 دولار.

وتعافى الروبل الروسي إلى المستويات التي بلغها آخر مرة في الأيام التي سبقت غزو روسيا لأوكرانيا، في تحد لتكهنات بأن الحرب ستدفعه إلى السقوط الحر.