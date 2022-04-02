أسعار الحديد اليوم السبت 2-4-2022.. "الطن يصل إلى 19 ألف جنيه"

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

 استقرت أسعار الحديد اليوم السبت 2-4-2022، وذلك بعد رفع حديد عز لأسعار منتجاتها ومن المتوقع أن تقوم باقي الشركات برفع أسعار منتجاتها، وتختلف أسعار الحديد باختلاف الشركات المصنِّعة،بافضافة إلى ارتفاع الأسعار عند التجار بنحو 300 جنيه عن الأسعار المعلنة.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع سعر الحديد في السوق بقوة  ليصل سعر الطن للمستهلك بما يقارب 22 الف جنيه نتيجة اضافة النولون ولتراجع المعروض.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد بشاي للصلب نحو  20975 جنيه للطن 

 بلغ سعر طن حديد المصريين 19900 جنيهًا

سعر حديد عز 19.900 الف جنيه

 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

الأهلي يحسم صفقة التعاقد مع بديل أكرم توفيق

نجم الأهلي المعار يكشف حقيقة إصابته

أسعار اللحوم اليوم السبت 2-4-2022 في أول يوم رمضان

الأهلي يبحث عن مخرج لحل أزمة غرامة كهربا

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 2-4-2022

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 في قطر والقنوات الناقلة لها

مواعيد عرض مسلسل "مكتوب عليا" للنجم أكرم حسني على شاشة "dmc"

أسعار الأسماك اليوم السبت 2-4-2022 في سوق العبور