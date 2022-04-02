أسعار الحديد اليوم السبت 2-4-2022.. "الطن يصل إلى 19 ألف جنيه"

استقرت أسعار الحديد اليوم السبت 2-4-2022، وذلك بعد رفع حديد عز لأسعار منتجاتها ومن المتوقع أن تقوم باقي الشركات برفع أسعار منتجاتها، وتختلف أسعار الحديد باختلاف الشركات المصنِّعة،بافضافة إلى ارتفاع الأسعار عند التجار بنحو 300 جنيه عن الأسعار المعلنة.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع سعر الحديد في السوق بقوة ليصل سعر الطن للمستهلك بما يقارب 22 الف جنيه نتيجة اضافة النولون ولتراجع المعروض.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد بشاي للصلب نحو 20975 جنيه للطن

بلغ سعر طن حديد المصريين 19900 جنيهًا

سعر حديد عز 19.900 الف جنيه